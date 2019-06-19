Сносить "хрущевки" можно будет только после отселения людей в новый дом, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В новом законопроекте мы ввели, что сначала не сносится дом и люди вынуждены переезжать куда-то, а уже после этого строится новое жилье. Нет, в первую очередь строится пусковой дом, тогда в него отселяются люди и только потом сносятся старые объекты. Обязательно нужно, чтобы новая квартира была с ремонтом и, в случае необходимости, была обеспечена помощь жителям в переезде, потому что не все даже имеют эту возможность. Тогда это будет правильно", - рассказал Парцхаладзе.

Заместитель министра подчеркнул, что, если реализовать такой проект в Украине и правильно организовать процедуру отселения в случае сноса устаревших домов, то это повысит заинтересованность самих жителей "хрущевок", ведь они смогут вдвое капитализировать свое имущество.

По словам Парцхаладзе, действующий сегодня закон о реконструкции устаревшего жилья не дает возможности решить эту проблему и запустить такой механизм на практике. Закон, который был принят в 2006 году, оказался неэффективным и не адаптированным к украинским реалиям. "С каждым годом устаревшего жилья в Украине все больше, оно накапливается. И если не начать решать эту проблему сейчас, то со временем эта проблема существенно обострится", - отметил Парцхаладзе.

Новый законопроект имеет целью решить максимальное количество проблемных вопросов, чтобы наконец начать процесс реконструкции кварталов устаревшего жилья на практике, а именно:

учитывает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только до 5 этажей;

определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

расширяет перечень возможных источников финансирования проектов;

определяет алгоритм принятия решения по реконструкции или сносу;

совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья;

предусматривает различные возможные варианты отселения жителей во время реконструкции, максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.

Новый законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабинет министров Украины.

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