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19.06.19 15:06

Сносить "хрущевки" можно будет только после отселения людей в новый дом, – Минрегион

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда". Согласно проекту закона, предлагается в случае принятия решения о сносе устаревшего дома обязательно сначала возвести новое жилье, переселить в него людей и только после этого сносить старое здание.

хрущевка

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В новом законопроекте мы ввели, что сначала не сносится дом и люди вынуждены переезжать куда-то, а уже после этого строится новое жилье. Нет, в первую очередь строится пусковой дом, тогда в него отселяются люди и только потом сносятся старые объекты. Обязательно нужно, чтобы новая квартира была с ремонтом и, в случае необходимости, была обеспечена помощь жителям в переезде, потому что не все даже имеют эту возможность. Тогда это будет правильно", - рассказал Парцхаладзе. 

Заместитель министра подчеркнул, что, если реализовать такой проект в Украине и правильно организовать процедуру отселения в случае сноса устаревших домов, то это повысит заинтересованность самих жителей "хрущевок", ведь они смогут вдвое капитализировать свое имущество.

По словам Парцхаладзе, действующий сегодня закон о реконструкции устаревшего жилья не дает возможности решить эту проблему и запустить такой механизм на практике. Закон, который был принят в 2006 году, оказался неэффективным и не адаптированным к украинским реалиям. "С каждым годом устаревшего жилья в Украине все больше, оно накапливается. И если не начать решать эту проблему сейчас, то со временем эта проблема существенно обострится", - отметил Парцхаладзе.

Новый законопроект имеет целью решить максимальное количество проблемных вопросов, чтобы наконец начать процесс реконструкции кварталов устаревшего жилья на практике, а именно:

Новый законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабинет министров Украины.

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