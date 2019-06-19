Авиакомпания Ernest Airlines откроет офис и создаст базу в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Киев" им.Сикорского, откуда авиакомпания совершает полеты, передает БизнесЦензор.

"Авиакомпания Ernest уже инвестировала в украинский рынок более 30 млн евро за последние два года, а в ближайшие два года инвестирует более 100 млн евро", – отмечается в сообщении.

В частности, Ernest Airlines имеет специальный колл-центр в Италии с украинскими сотрудниками, которые живут в Италии и разговаривают на украинском языке. В этом году Ernest откроет также колл-центр в Украине.

Авиакомпания также планирует нанимать больше членов экипажа, которые говорят на украинском языке.

Как сообщалось, авиакомпания Ernest начала выполнять рейсы в Украину в октябре 2017 года. В 2018 году самолеты компании обслужили 200 тыс. пассажиров, а в 2019 году количество пассажиров из Италии в Украину и обратно превысит 500 тыс. пассажиров.

Сегодня авиакомпания Ernest Airlines предлагает прямые рейсы между Украиной и Италией по 13 маршрутам.

Ernest Airlines позиционирует себя как бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Милане, Италия. Она начала свою деятельность в 2017 году с рейсов из Италии в Албанию и Украину, а в 2018 году также открыла рынки Румынии и Испании.

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