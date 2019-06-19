"Ощадбанк" начнет доставлять пенсии на дом

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту документа, речь, в частности, идет о том, что во время реализации пилотного проекта по доставке пенсий "Ощадбанком" домой может осуществляться лицам с инвалидностью первой группы, лицам которые в соответствии с предписанием доктора не способны на самообслуживание, лицам которые достигли 80 лет или проживают в населенных пунктах, где отсутствуют учреждения банка.

При этом банк сможет на договорных началах привлекать операторов почтовой связи, кроме доставок пенсий внутренне перемещенным лицам.

Компенсация расходов на доставку будет осуществляться территориальными органами Пенсионного фонда, который осуществляет выплату пенсии.

Правительство поручило Пенсионному фонду до 1 января 2020 года подать отчет о реализации пилотного проекта.

Как сообщалось, по данным Пенсионного фонда, из 7,3 млн пенсионеров, которые получают выплаты через банки, 50,5% являются клиентами "Приватбанка", второе место по количеству получающих пенсии на банковские карты пенсионеров занимает государственный "Ощадбанк" (37,8%), на третьем – "Райффайзен банк Ааваль" (5,3%).

В целом на 1 апреля в Украине было зарегистрировано 11,4 млн пенсионеров, а средний размер пенсионной выплаты составил 2899 грн.

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