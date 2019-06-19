БизнесЦензор

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19.06.19 14:23

В мире появился третий человек с капиталом $100 миллиардов, – Bloomberg

Бернар Арно, самый богатый человек Европы, присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу в эксклюзивном клубе миллиардеров с состоянием не менее $100 миллиардов.

В мире появился третий человек с капиталом $100 миллиардов, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Арно является президентом и основным владельцем группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Арно вошел в число сотенных миллиардеров во вторник, поскольку его производитель предметов роскоши поднялся на 2,9% до рекордных 368,80 евро за акцию. Собственный капитал Арно увеличился почти на $32 миллиарда в этом году.

В начале марта Арно впервые сумел войти в топ-3 рейтинга Bloomberg Billionaires Index, потеснив главу инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

Bloomberg сообщает, что французские мультимиллиардеры получили наибольший прирост капитала среди европейских членов рейтинга в 2019 году.

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