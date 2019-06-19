Кабмин одобрил сокращение штата областных и районных администраций на 50%

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, оптимизация не будет касаться Донецкой и Луганской областей, а также социальных служб местных администраций.

Кроме того, Кабмин инициировал законопроект о том, чтобы до 1 января 2021 года районные центры и города районного значения получили статус объединенных территориальных громад (ОТГ).

"Есть необходимость поддержки малых городов – районных центров и городов районного значения, не имеющих существенной поддержки, которая им нужна. Мы инициируем закон, который даст возможность небольшим городам дать статус объединенных территориальных общин. Это даст им независимость от районов и обеспечит возможность до момента окончательного объединения начать решать проблемы людей", – пояснил Гройсман.

Одновременно премьер дал поручение Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ проработать механизмы целевой поддержки малых городов и городов районного значения.

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