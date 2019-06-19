Три иностранных специалиста отказались от работы в набсовете "Приватбанка", – депутат

Как передает БизнесЦензор, об этом народный депутат Павел Ризаненко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Как член конкурсной комиссии получил сообщение, что три новоназначенные независимые члены наблюдательного совета "Приватбанка" (члены-иностранные граждане, которые были в прошлом составе совета "Приватбанка") решили "не вступать в должность члена наблюдательного совета", – сообщил депутат.

По словам Ризаненко, причиной такого решения они называют неприемлемость требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования активов и доходов членами наблюдательных советов госбанков.

"Очень удивлен таким решением, ведь во время проведения интервью с этими кандидатами каждому из них индивидуально ставился вопрос о том, знают ли они об особенностях украинского антикоррупционного законодательства и по электронному декларированию в частности. Ответы были утвердительные и ими отмечалось, что они готовы выполнить такие требования", – отметил нардеп.

По мнению Ризаненко, на решение иностранных специалистов отказаться от работы в набсовете "Приватбанка" могли повлиять последние решения судов в пользу бывшего владельца финучреждения Игоря Коломойского.

"Не исключено, что настоящая причина отказа занять места в наблюдательном совета "Приватбанка" – это отнюдь не декларирование, а возвращение в Украину бывшего мажоритарного акционера "Приватбанка" господина Коломойского и ряд судебных решений в пользу Коломойского в судах первой инстанции по "Приватбанку" после смены президента", – добавил депутат.

Как сообщалось, на заседании 22 мая Кабинет министров утвердил состав наблюдательных советов государственных "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

Согласно решению Кабмина, независимыми членами наблюдательного совета "Приватбанка" стали Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шэрон Иски, Надир Шейх, Эран Кляйн.

Андреа Монета, Стивен Силиг и Энгин Акчакоча уже были членами набсовета "Приватбанка", сформированного после его национализации.

Представителями государства в набсовете банка утверждены Артем Шевалев от Кабмина и Сергей Олексиенко от Верховной Рады, также должен быть назначен представитель по квоте Администрации президента.

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