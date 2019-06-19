СБУ задержала в помещении АМКУ владельца "Полтавабудцентра" Амирханяна

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Подробности уголовного производства, в рамках которого задержали Амирханяна, пока неизвестны.

Задержание состоялось в день, когда Временная административная коллегия АМКУ наложила 15,6 млн грн штрафа на ООО "Полтавабудцентр" и ООО "СК "Дорлидер" за искажение результатов 17 тендеров Департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

Как сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев, каждая из компаний получила по 7,8 млн грн штрафа.

Как установил АМКУ, "Дорлидер" одержала победу на всех 17 дорожных тендерах при конкуренции с "Полтавабудцентром".

По данным "Прозорро", упомянутые компании разыграли не 17, а 21 тендер, по результатам которых в 2017 году были подписаны договоры общей стоимостью 58,24 млн грн.

На рынке ООО "Полтавабудцентр" долгое время считали "тендерным троллем". Компания снесла ряд "заточек" тендерных документации САД разных областей, за счет которых в каждом из регионов годами "тендерятся" конкретные предприятия. По факту сноса этих "заточек" в АМКУ фирма начала получать государственные подряды, стоимость которых с 2016 по сегодняшний день достигла более 2 млрд грн.

Предприятие неоднократно обвиняли в некачественном выполнении работ, в прошлом году СБУ обыскала офис предприятия. Однако предметных обвинений с арестами силовики по сей день не выдвигали.

Активность компании способствовала тому, что в мае этого года Минрегионстрой анонсировал изменения в госнормы, которыми должно быть четко определено допустимое время на транспортировку асфальтобетонной смеси с момента выпуска до укладки.

Неопределенность в этом вопросе годами использовали как возможность отсечь неугодных подрядчиков - то сужая, то расширяя нужное время на транспортировку АБС.

ООО "Полтавабудцентр" - это компания с уставным капиталом в 0 гривен, которая записана на Славика Асланяна из Полтавы. По контактному номеру фирмы находятся другие компании, по номерам, указанным в ЕГР - неизвестные лица сообщают о своей непричастности к "Полтавабудцентр".

Руководитель компании Гарник Петросян известен как нынешний директор ООО "Николаевбудцентр" Араика Амирханяна.

ООО "СК "Дорлидер" зарегистрировано в Одесской области на Хачика Амирханяна, который также выступает руководителем предприятия. Первым соучредителем компании был Араик Амирханян.