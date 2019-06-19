Кабмин дополнительно выделил 380 миллионов на "теплые кредиты" для ОСМД

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитами", а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн", – подчеркнул Зубко.

По словам чиновника, за время работы программы "теплые кредиты" ею воспользовались почти 600 тысяч семей. Параллельно также работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития.

Зубко напомнил, что также в этом году заработал Фонд энергоэффективности, и первые 15 ОСМД тестируют процедуры Фонда и внедряют проекты по модернизации домов. В дальнейшем Фонд сможет обрабатывать около 3 тысяч заявок в год.

Как сообщалось, по данным Госэнергоэффективности, по состоянию на начало июня 2019 года, украинские семьи уже успели привлечь почти 840 млн грн "теплых кредитов" из предусмотреных на эти цели в госбюджете 1,1 млрд грн в 2019 году.

При этом в мае в госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов".

В частности, "Приватбанк" завершил прием заявок от ОСМД, а "Ощадбанк" и "Укргазбанк" – от частных домохозяйств.

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