Европейский суд не признал логотип Adidas торговой маркой

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о логотипе для обуви из трех параллельных полос, ориентированных в любом направлении, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое в 2016 году аннулировало регистрацию такой торговой марки. Этот орган указал, что такое изображение не позволяет определенно отличить логотип Adidas от других похожих изображений, следовательно не позволяет выделить товары компании среди других брендов.

EUIPO аннулировал регистрацию по требованию бельгийской компании Shoe Branding Europe BVBA.

Ранее Adidas пытался обязать BVBA изменить ее логотип для обуви, который представлял собой две параллельные косые полосы, утверждая, что это слишком похоже на три адидасовские полоски. В 2009 году бельгийская компания защитила в суде право на свой логотип, и с тех пор стороны продолжают судиться.