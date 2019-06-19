Минфин смог снизить ставки по самым краткосрочным облигациям внутреннего займа (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает БизнесЦензор.

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 18 июня, в государственный бюджет привлечено 7,91 млрд грн", - сообщает Минфин.

По результатам аукциона было удовлетворено 95 заявок на приобретение ОВГЗ из 105 выставленных. В госбюджет привлекли 1,9 млрд грн, $100,2 млн и 112,7 млн евро.

При этом Минфин на первичных аукционах во вторник, 18 июня, ограничил предложение четырех- и шестимесячных ОВГЗ до 500 млн грн (по номиналу) и смогло понизить ставку по четырехмесячным бумагам до 17,85% годовых, по шестимесячным – до 18,35% годовых, отмечает Интерфакс-Украина.

В то же время спрос на самые короткие бумаги достигал 1,23 млрд грн, на шестимесячные – 795,8 млн грн по ставкам до 18,5% годовых.

В отсутствие крупных погашений гривневых бумаг на этой неделе спрос на покупку годичных и двухлетних ОВГЗ по сравнению с прошлой неделю упал соответственно в 1,3 и 4,7 раза – до 700 млн грн и 290,2 млн грн и был полностью удовлетворен по прежним ставкам – соответственно 18,45% и 17,95% годовых.

На аукционах по размещению валютных бумаг объемы продаж существенно возросли: долларовых ОВГЗ было продано на $100,2 млн, бумаг в евро – на 112,7 млн евро.

Как указывает агентство, это связано с крупными погашениями ранее выпущенных облигаций: на $488,9 млн 19 июня и 249,6 млн евро 5 июня.

Ставки по всем валютным бумагам остались на прежнем уровне: 7,25% и 7,75% – по долларовым с погашением соответственно через 9-12 месяцев и два года и 4,6% годовых по шестимесячным бумагам в евро.