РФ скрывает, что она делает с грязной нефтью из "Дружбы", – СМИ

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

И хотя поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновились, не понятно, когда произойдет покрытие суммарных убытков и выплата компенсаций, поиск и наказание подлинных виновников случившегося, утилизация или очищение от 1 до 3 миллионов тонн нефти, загрязненных коррозионно-опасными и ядовитыми хлоридами.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев рассказывал, что грязную нефть планируют "компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше её реализовывать". Никаких других вариантов представлено не было.

Спустя полтора месяца, 13 июня, Александр Зленко, генеральный директор компании "Черномортранснефть", дочки "Транснефти", рассказал, что "мы приняли 80 тыс. тонн "грязной" нефти, и все... Пока мы ее ни с чем не мешаем: положили на хранение и ждем, когда компания нам скажет, что с ней дальше делать. У нас есть возможность ее хранить".

При этом из Беларуси на территорию России уже вытеснены реверсом порядка полумиллиона тонн грязной нефти, еще 760 тысяч поступят в течение лета. В то же время Новороссийск примет до конца июня в общей сложности 115 тысяч тонн. Неясной остается ситуация, что будет с остальными объемами грязной нефти.

"Я просто надеюсь, что ее не сольют, не закопают в землю. Очень надеюсь", - отметил руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Речь в данном случае идет о двойной угрозе живой природе: и нефть сама по себе, и ядовитые хлориды в ней.

Аналогичные опасения, только несколько более дипломатично, высказал профессор Технического университета Мюнхена Тим Бюте: "Учитывая историю экологических инцидентов в России, едва ли можно доверять тому, что Москва с полной ответственностью отнесется к задаче утилизации".

Владимир Чупров допустил также, что загрязненное сырье частично может попасть к небольшим полулегальным переработчикам нефти в России: "Это не только НПЗ на Северном Кавказе, поставляющие на рынки некачественные бензин или дизель: целый рынок такой существует, куда-то пристроят".

Нефть с коррозионно-опасным дихлорэтаном представляет угрозу не только для оборудования НПЗ. Если попавшие в "Дружбу" хлориды даже в небольшой концентрации в конечном счете окажутся в бензобаке автомобиля, то "мотор сломается", объяснил Ральф Беслер, специалист по коррозии и антикоррозийной защите Федерального ведомства по исследованию и испытанию материалов (BAM).

Однако непонятная судьба скапливающегося на территории России загрязненного сырья - повод для беспокойства не только для россиян, но и для зарубежных покупателей российской нефти. Ведь что означает анонсированный процесс массового компаундирования? К идущему на экспорт качественному сырью будут примешивать некачественное.

Но кто гарантирует, что это будет происходить лишь "в гомеопатических дозах"? Европейские клиенты российских нефтяных компаний уже задают такой вопрос, пусть пока и анонимно.

"Что будет, если что-то не так смешают? Например, мы рассчитываем на 1-3 ppm, а получаем 10 ppm. Проверить мы это сможем только после погрузки на танкер. Это постоянные риски и головная боль", - цитирует крупного покупателя российской нефти в Европе 5 июня портал finanz.ru в статье "Российской нефти грозит тотальное загрязнение хлором".

Также возникает вопрос, хватит ли у "Транснефти" терпения заниматься кропотливой работой по осторожному подмешиванию грязной нефти на протяжении ближайших двух-трех лет. Такой срок спрогнозировал руководитель Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов при условии, что объем загрязнения не превысил 3 миллиона тонн.