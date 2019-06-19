Украина снизила добычу угля на 7,8%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась на 21,5% (на 580,9 тыс. тонн) – до 2 млн 117,1 тыс. тонн, энергетического – на 4,5% (на 502,7 тыс. тонн), до 10 млн 695,4 тыс. тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в мае-2019 добыча рядового угля снизилась на 1,9% (на 51,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2 млн 608,3 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за пять месяцев текущего года сократили добычу на 13,6% (на 252,4 тыс. тонн) – до 1 млн 600,5 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 45,6% (на 99 тыс. тонн) – до 315,9 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 21,5% (на 351,4 тыс. тонн), до 1 млн 284,6 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области в январе-мае 2019 года обеспечили добычу 4 млн 193,5 тыс. тонн угля (-14,6% к январю-маю-2018), Луганской – 183,8 тыс. тонн (-23,2%), Днепропетровской – 7 млн 825,6 тыс. тонн (-2,5%), Львовской – 584,9 тыс. тонн (-12,4%), Волынской – 24,7 тыс. тонн (-51,2%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.