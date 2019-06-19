Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центрального банка", - пишет газета.

Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой. Попытка не увенчалась успехом, и золото выставили на продажу повторно с еще большей скидкой. Источнику газеты неизвестно, купил ли кто-то золото в тот раз. Золотые слитки, которые пыталась продать Венесуэла, почти наверняка попали в Венесуэлу из США в 1940-е годы в счет оплаты нефти, поставленной из Венесуэлы в период Второй мировой войны.

Газета не приводит никаких доказательств связи этого золота с Венесуэлой, кроме заявлений источников.

Это золото, утверждает газета, часть отправленного властями Венесуэлы в Уганду груза в 7,4 тонны слитков из золотого запаса страны.

Золото в Уганду привезли двумя партиями: в 3,8 тонны и 3,6 тонны на самолете российской чартерной компании Nordwind Airlines. По данным WSJ, золото доставили из Каракаса в аэропорт Энтеббе в Уганде, а затем переправили в компанию African Gold Refinery (AGR), занимающуюся переплавкой золота.

Затем первую партию золота отправили в Дубай, пунктом назначения значилась Турция. Вторую партию конфисковала полиция, на слитках стояла печать Центробанка Венесуэлы, рассказал газете источник в полиции, некоторые из печатей были стерты. Спустя два месяца генпрокурор Уганды приказал полиции вернуть золото и отозвать своих сотрудников из AGR.

Западные СМИ еще в марте сообщали, что African Gold Refinery получила 7,4 тонны золота из Венесуэлы, часть которого конфисковала, а затем вернула полиция Уганды.

Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис, вызванный падением цен на нефть. Ситуация настолько плоха, что многие граждане эмигрировали в ближайшие страны. Кроме того, США устроили экономическую блокаду, чтобы спровоцировать смену власти в Венесуэле.