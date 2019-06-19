Украина может сократить производство малины

Об этом со ссылкой на компанию Pro-Consulting сообщает БизнесЦензор.

Согласно выводам экспертов, на отечественном рынке малины снижение цен на продукцию обусловлено превышением предложения над спросом, ведь количество игроков рынка существенно не изменилось, в то время как количество малины увеличилось.

"В течение 2016-2018 гг. площади под выращивание малины только увеличивались. В 2016 г. под эту культуру отвели 4,6 тыс. га, в 2017 — 4,87 тыс. га, а в 2018 году — 5,14 тыс. га", — отмечают в Pro-Consulting.

Оптовые цены на малину в Украине в течение предыдущих трех лет имели нестабильную динамику. Пик цен пришелся на 2016г., когда они достигали 38 грн/кг. В 2018 г. средняя цена составляла 25 грн/кг.

Аналитики прогнозируют, что спрос на рынках, прежде всего, европейских стран, будет стимулировать украинские предприятия к увеличению выращивания ягод и их переработки, поскольку такая отрасль как экспорт замороженных ягод активно развивается, а емкость рынка замороженных ягод может достичь 95,1 млн т в натуральном выражении уже в 2020 г.