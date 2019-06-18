"Укртрансгаз" отменил тендеры на закупку технического газа на 5,7 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Тендеры были отменены по причине представления для участия в торгах менее двух тендерных предложений.

Согласно документации, ранее "Укртрансгаз" объявил 4 тендера на закупку 40 млн куб. м газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд ожидаемой стоимостью по 260 млн грн каждый.

Также "Укртрансгаз" объявлял 4 тендера на закупку 80 млн куб. м технического газа по 520 млн грн каждый и 4 тендера на закупку 100 млн куб. м природного газа по 650 млн грн каждый.

Как сообщалось, на минувшей неделе "Укртрансгаз" заявил о нехватке средств для закупки газа для производственных нужд, из-за чего компания не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа.

"Задолженность "Укртрансгаза" за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа", – заявили в компании.

По данным оператора ГТС Украины, остаточных объемов газа для производственно-технологических нужд, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

Напомним, АО "Укртрансгаз" по итогам проведенных в начале мая 15 тендеров на поставку 1,45 млрд куб. м природного газа для производственно-технологических и других нужд определил победителей только восьми из них с поставкой 0,65 млрд куб. м.

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