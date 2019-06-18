Индия планирует запустить собственную орбитальную космическую станцию к 2030 году

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

По словам руководителя Индийской организации космических исследований К. Сивана, Индия не будет обращаться за помощью к другим странам.

Более подробные сведения о запуске индийской космической станции планируется предоставить после первой миссии по отправке человека в космос, которая запланирована на 2022 год. В настоящее время Индийская организация космических исследований сосредоточена на непилотруемом полете на Луну, который должен начаться 15 июля.

Если все пойдет по плану, это сделает Индию одной из немногих стран, эксплуатирующих собственные космические станции. Помимо стран-партнеров, связанных с Международной космической станцией, только СССР, США и Китай смогли запустить свои орбитальные космические станции. Еще некоторые страны, как и Индия, планируют создание таких станций.

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