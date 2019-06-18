"Укравтодор" завершил капремонт дороги к Каменец-Подольской крепости до конца года. ФОТО

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

"Украина имеет величественную историю. Те памятники архитектуры, которые сохранены до сегодня, представляют большую ценность как для украинцев, так и для туристов со всего мира. В стране много красивых мест, а следовательно ее туристический потенциал очень высокий. Я прекрасно понимаю по опыту Европы: чтобы привлечь туристов и обеспечить соответствующие впечатления от поездок по историческим местам, нужны хорошие дороги. Именно поэтому мы продолжаем работу по восстановлению подъездных путей к виднейших культурных памятников страны", - заявил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

Подъезд к Каменец-Подольской крепости, что в народе получил название "тещин язык", в последний раз ремонтировали более 40 лет назад.

Из-за сложного рельефа, в частности, многочисленных крутых поворотов, спусков и подъемов, этот участок был достаточно опасным, особенно в зимний период.

Капитальный ремонт дороги предусматривает строительство дополнительной полосы на подъем, шириной 3,75 м, в результате чего ширина проезжей части составит 16 м, то есть вдвое больше существующей.

Конструкция дорожной одежды состоит из трех слоев основания из щебеночно-песчаных материалов и трех слоев покрытия.

Для улучшения безопасности движения на аварийно-опасном участке проектом предусмотрено устройство дополнительного освещения, металлического барьерного ограждения и установке новых дорожных знаков.

Для разделения направлений потоков и невозможности выезда транспортного средства на встречную полосу после завершения укладки верхнего слоя покрытия будет устанавливаться барьерное ограждение типа "Нью Джерси".

Финансирование капитального ремонта осуществляется в рамках реализации бюджетной программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

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