"Газпром" не видит конкуренции на рынке ЕС с поставками сжиженного газа из США

Об этом на пресс-конференции заявила заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы не заметили, чтобы газ "Газпрома" вытеснялся американским СПГ", – сказала Бурмистрова.

При этом замглавы российского монополиста признала рост поставок сжиженного газа на европейский рынок.

"Мы наблюдаем появление в Европе действительно больших объемов СПГ", – сказала Бурмистрова.

По словам замглавы "Газпрома", снижение экспорта российского газа в Европу в первом квартале связано с погодными условиями, а поставки газа в Турцию снизились в связи с экономической ситуацией на турецком рынке.

Кроме того, "Газпром" увеличивает запасы газа в европейских ПХГ: "Объемы превышают аналог прошлого года в 2,5 раза, и продолжаем качать".

Бурмистрова добавила, что рост запасов в ПХГ связан в том числе с неопределенностью в продлении контракта на транзит газа через Украину, который истекает в конце 2019 года.

Читайте также: Польша договорилась об увеличении закупок сжиженного газа в США

Как сообщалось, в марте глава управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев заявлял, что сжиженный природный газ (LNG) в этом году может стать основным соперником концерна в борьбе за европейский рынок.

В 2018 году, по оценкам менеджера "Газпрома", импорт LNG в Европу вырос на 6,9 млрд кубометров, или на 10,6%, и почти весь прирост – 6,6 млрд кубометров пришелся на российский LNG с Ямала.

Поставки LNG из США в Европу в прошлом году выросли на 1,1 млрд кубометров до 3,7 млрд кубометров.

В этом году ожидается ввод новых мощностей LNG объемом до 50 млрд кубометров, часть из которого может прийти в Европу, где по итогам 2018 года на поставки трубопроводного газа "Газпромом" приходилось 36,7%.

В прошлом году экспорт "Газпрома" в Европу и Турцию достиг рекордных 201,8 млрд кубометров. Концерн надеется, что в этом году его объемы будет не меньше, и его доля на европейском рынке будет не ниже 35%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram