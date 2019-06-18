Антимонопольный комитет просит увеличить плату за рассмотрение жалоб в 3 раза

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На заседании Комитета в четверг, 13 июня 2019 года, было принято решение об обращении к правительству по внесению изменений в проект постановления Кабмина №291 от 23 марта 2016 года, которым установлен размер платы за подачу жалобы. Мы предлагаем увеличить ее и установить на уровне: 15 000 грн - товары/услуги, 45 000 грн - работы", - написала Загребельская.

Основанием для принятия такого решения стало следующее:

ежегодный рост количества жалоб, поступивших в коллегию;

неизменность размера платы за подачу жалобы в течение длительного срока. Размер платы за подачу жалобы был установлен на уровне 5 000 грн - товары/услуги и 15 000 грн - работы в 2010 году и с этого времени он оставался неизменным. При этом уровень инфляции за этот же период составил более 270%;

тррудовые права работников департамента и членов коллегии грубо нарушаются. В день коллегия рассматривает 150-200 жалоб. Рабочее время работников департамента длится с 8 утра и продолжается после полуночи. Выходных почти нет. Заседание коллегии заканчиваются около 00:00.

коллегия остается эффективным инструментом защиты нарушенных прав бизнеса в закупках. В течение всего времени Коллегия придерживается сверхкоротких нормативных сроков рассмотрения жалоб - 15 рабочих дней. Судебными инстанциями отменено менее 0,5% принятых коллегией решений. Орган обжалования соответствует европейским стандартам к таким органам, прежде всего в части беспристрастности и независимости, что предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

другие эффективные инструменты, которые могли бы повлиять на уменьшение нагрузки на работников органа обжалования, можно внедрить только вследствии длительного законотворческого процесса.

"Нужно и внедрять 24 часа на устранение недостатков, и возврат платы за жалобу в случае ее удовлетворения, и ответственность заказчиков за нарушение закона, и еще много чего. Но это все требует внесения изменений в закон. Пока этот процесс не успешный по многим причинам и намеков на то, что в ближайшее время что-то изменится, к сожалению, не имеет", - добавила Загребельская.

По ее словам, непринятие срочных и эффективных мер может иметь фатальные последствия для закупочной сферы.

"В случае дальнейшей бездеятельности в этом направлении орган обжалования будет терять сотрудников, которые не могут работать 24/7 длительное время без ущерба для личной жизни и здоровья. Указанное приведет к нарушению предусмотренных законодательством сроков на обжалование и ухудшение качества принятых решений. В результате все больше решений коллегии будут успешно оспариваться в судах, уровень доверия в орган обжалования будет снижаться, соответственно процент выполненных заказчиками решений уменьшаться.

Коллегия станет легкой мишенью для нападений и в итоге превратится в статиста. Отсутствие профессионального, независимого и беспристрастного органа для защиты прав бизнеса в сфере закупки поставит под угрозу всю реформу закупок в Украине", - резюмировала Загребельская.

Ранее в проваленном Радой законопроекте об усовершенствовании ProZorro (№8265, внесенном президентом Петром Порошенко в апреле 2018 года) предлагалось дать возможность бизнесу исправлять технические ошибки в тендерной документации в течение 24 часов, а также разрешить подавать жалобы через онлайн-систему, установив размер платы за ее подачу в 1,5% от ожидаемой стоимости предмета закупки или лота, по которому подается жалоба.

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