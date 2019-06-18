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18.06.19 18:29

Антимонопольный комитет просит увеличить плату за рассмотрение жалоб в 3 раза

Антимонопольный комитет Украины решил предложить Кабинету министров увеличить размер платы в три раза за подачу жалоб в комитет.

Антимонопольный комитет просит увеличить плату за рассмотрение жалоб в 3 раза

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На заседании Комитета в четверг, 13 июня 2019 года, было принято решение об обращении к правительству по внесению изменений в проект постановления Кабмина №291 от 23 марта 2016 года, которым установлен размер платы за подачу жалобы.  Мы предлагаем увеличить ее и установить на уровне: 15 000 грн - товары/услуги, 45 000 грн - работы", - написала Загребельская.

Основанием для принятия такого решения стало следующее:

"Нужно и внедрять 24 часа на устранение недостатков, и возврат платы за жалобу в случае ее удовлетворения, и ответственность заказчиков за нарушение закона, и еще много чего. Но это все требует внесения изменений в закон. Пока этот процесс не успешный по многим причинам и намеков на то, что в ближайшее время что-то изменится, к сожалению, не имеет", - добавила Загребельская.

По ее словам, непринятие срочных и эффективных мер может иметь фатальные последствия для закупочной сферы.

"В случае дальнейшей бездеятельности в этом направлении орган обжалования будет терять сотрудников, которые не могут работать 24/7 длительное время без ущерба для личной жизни и здоровья. Указанное приведет к нарушению предусмотренных законодательством сроков на обжалование и ухудшение качества принятых решений.  В результате все больше решений коллегии будут успешно оспариваться в судах, уровень доверия в орган обжалования будет снижаться, соответственно процент выполненных заказчиками решений уменьшаться.
Коллегия станет легкой мишенью для нападений и в итоге превратится в статиста. Отсутствие профессионального, независимого и беспристрастного органа для защиты прав бизнеса в сфере закупки поставит под угрозу всю реформу закупок в Украине", - резюмировала Загребельская.

Ранее в проваленном Радой законопроекте об усовершенствовании ProZorro (№8265, внесенном президентом Петром Порошенко в апреле 2018 года) предлагалось дать возможность бизнесу исправлять технические ошибки в тендерной документации в течение 24 часов, а также разрешить подавать жалобы через онлайн-систему, установив размер платы за ее подачу в 1,5% от ожидаемой стоимости предмета закупки или лота, по которому подается жалоба.

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