Нацбанк полностью отменил обязательную продажу валютной выручки

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины (НБУ) №78 от 18 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечают в Нацбанке, валютные поступления бизнеса, зачисленные на распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже.

"Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", – отмечается в сообщении.

Национальный банк указывает, что такой шаг продолжает валютную либерализацию в соответствии с дорожной картой, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.

"В этом году Национальный банк отменил или смягчил уже более 30 валютных ограничений. Отмена обязательной продажи валютных поступлений бизнеса является очередным шагом на пути к свободному движению капитала, определенному одной из стратегических целей Национального банка", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, с 1 марта 2019 года Национальный банк снизил норму обязательной продажи валюты бизнесом с 50% до 30%.

Напомним, ранее Национальный банк продлил действие требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года до 6 февраля 2019 года (включительно).

В последний раз Национальный банк менял размер требования к обязательной продажи валютных поступлений юридических лиц в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%.

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