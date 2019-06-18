Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Форум" Новинского

Как сообщает пресс-служба Фонда, 14 июня поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Банк "Форум", – сказано в сообщении.

Кроме того, 14 июня поданы документы для регистрации прекращения ПАО "АКБ Банк" ("Автокразбанк") как юридического лица, в связи с чем выплаты его вкладчикам также прекращены.

Как сообщалось, в конце февраля Фонд гарантирования вкладов физлиц продал пул оставшихся активов банка "Форум" балансовой стоимостью 12,7 млрд грн ООО "ФК Веста" за 125,07 млн грн. Скидка к балансовой стоимости составила 99%.

Напомним, Нацбанк в июне 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Форум". На 1 января 2014 года "Смарт-холдинг" Вадима Новинского владел 98,67% уставного капитала банка "Форум" через кипрскую Yernamio Consulting Ltd.

В холдинге Вадима Новинского, в структуру которого входит "Форум", проблемы банка связывали с предыдущим владельцем – Commerzbank. "Смарт-холдинг" Вадима Новинского приобрел банк "Форум" в Commerzbank в 2012 году.

НБУ признал ПАО "АКБ Банк" ("Автокразбанк") неплатежеспособным 30 мая 2014 года, а 29 августа того же года решил ликвидировать банк.

На дату ликвидации его акционерами были указаны Сергей Пахальчук (22,875 %), Андрей Лизогуб (22,7235%) и Андрей Некрилов (22,4604%).

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