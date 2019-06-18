"Укрзализныця" ввела новый порядок определения платы за пользование вагонами компании

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Представляя порядок определения платы за пользование собственными вагонами "Укрзализныци" во время выполнения грузовых операций, директор по развитию бизнеса компании Андрей Рязанцев сообщил, что основная цель введения документа – уменьшить время сверхнормативного простоя вагонов на подъездных путях, что в итоге позволит улучшить оборот вагонов и увеличить возможности для клиентов пользоваться вагонами "Укрзализныци".

Так, лишь благодаря соблюдению нормативных сроков, отведенных на грузовые операции, при имеющемся парке вагонов "Укрзализныця" может увеличить объемы перевозок грузов почти на 10%, или 27 млн тонн в год.

По словам Рязанцева, сегодня 0,5 млн грузовых операций задерживаются на более 49 часов. На такую негативную ситуацию, когда вагоны превращаются в склады на колесах, влияют и действующие пониженные тарифы на уплату за несвоевременный возврат вагонов. Для сравнения: плата за сутки за хранения грузов в вагоне "Укрзализныци" составляет 88 грн, тогда как в элеваторе – 120 грн. Поэтому "Укрзализныця" предлагает применить новый подход, когда плата за пользование собственными вагонами перевозчика во время выполнения грузовых операций будет состоять из двух плат: за использование собственных вагонов перевозчика при выполнении грузовых операций и за перенос срока следующей грузовой операции для собственных вагонов перевозчика.

"Мы предлагаем ввести бесплатное пользование вагонами "Укрзализныци" под грузовыми операциями от 0 до 6 часов включительно. То есть плата для клиентов начинает начисляться с 7 часов, а не с 31 минуты, как сегодня. Кроме этого, прогрессивная плата за перенос срока следующей грузовой операции вагонов Укрзализныци начисляется начиная с 49 часа, а не с 22, как сейчас. То есть уже будет применяться инфраструктурная составляющая тарифа. Таким образом мы будем стимулировать клиентов эффективнее использовать наш подвижной состав", – отметил Рязанцев.

По его словам, "Укрзализныця" разработала и предлагает рынку справедливый продукт, который дает возможность наиболее ответственным клиентам вообще избежать платы за пользование вагонами компании, ведь согласно новому порядку до 6 часов включительно плата не взимается.

"Убежден, что такой подход "Укрзализныци" в очередной раз демонстрирует ее клиентоориентированность и стремление к экономически обоснованному тарифообразованию", – отметил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци".

Со своей стороны при обсуждении грузоотправители указали на ряд вопросов, требующих детального рассмотрения до введения порядка. Среди них, в частности, принцип начисления платы во время формирования маршрутных отправок грузов и организации сдвоенных операций, введение ответственности "Укрзализныци" за задержку грузовых операций по ее вине, усиление контроля за выполнением грузовых операций, которые должен предоставить перевозчик, равномерное распределение вагонов и учета сезонности перевозок тех или иных грузов. Кроме этого, грузоотправители предложили продлить срок бесплатного пользования вагонами до 72 часов, а также высказали предположение о определенные коррупционные и экономические риски, которые могут возникнуть в результате введения порядке.

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