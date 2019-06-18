Верланов спрогнозировал старт работы Государственной налоговой службы к концу июня

Об этом заявил глава ГНС Сергей Верланов на пресс-конференции в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Фактически на этой неделе будем создавать территориальные органы и начнем "большой перевод" людей из штата фискальной службы в штат налоговой. Следующий этап - передача налоговых функций от ГФС (Государственной фискальной службы) налоговой. Планируем, что это произойдет в ближайшие недели", - сказал Верланов.

Он также выразил надежду, что осенью будет решен вопрос о демилитаризации ГНС, и налоговая милиция будет выведена из структуры новосозданного ведомства.

Как сообщалось, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС). Конкурс на пост главы Государственной таможенной службы остается заблокированным по иску народного депутата из БПП Андрея Антонищака.

Верланов ранее прогнозировал, что Государственная налоговая служба, как юридическое лицо, будет зарегистрирована в течении трех рабочих дней и заработает ориентировочно в июне-июле.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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