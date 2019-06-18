Facebook изменил алгоритмы показа комментариев

Об этом говорится в сообщении соцсети, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Отныне качественные комментарии будут расположены выше, а некачественные – ниже, из-за чего их увидит меньшее количество пользователей.

Непосредственно на качество комментариев повлияют сигналы взаимодействия с ними, модерационные сигналы на соответствие политики Facebook, а также предпочтения пользователей.

"Чтобы улучшить релевантность и качество, мы начнем выделять комментарии к публичным записям в следующих случаях: когда с этими комментариями взаимодействовала страница или лицо, которое является автором публикации или когда эти комментарии и реакции были оставлены друзьями автора публикации", – сообщили в Facebook.

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