Прибыль банков за пять месяцев превысила показатель за весь прошлый год, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Высокие прибыли обусловлены развитием розничного кредитования, а также стремительным ростом спроса на банковские услуги, что гарантирует высокие комиссионные доходы. Краткосрочные риски для доходности незначительные, однако банки должны консервативно подходить к среднесрочному планированию и предполагать, что в будущем доходность снизится", – отмечается в сообщении.

НБУ указывает, что банки должны использовать высокие прибыли для формирования запаса капитала.

"В ближайшие годы требования к капиталу будут существенно повышаться: нужно будет формировать буфера консервации и системной важности (для системно важных банков), а также покрывать капиталом операционный и рыночный риски (сейчас только кредитный риск)", – напоминают в НБУ.

"Это особенно важно для государственных банков, которые сегодня выполняют нормативы капитала лишь с небольшим запасом. Сейчас они обязаны перечислить 90% прошлогоднего прибыли на выплату дивидендов, однако Национальный банк убежден, что целесообразнее направить часть прибыли на увеличение капитала для выполнения новых требований в будущем", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, по данным НБУ, в январе-апреле 2019 года платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн.

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