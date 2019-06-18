Нацбанк предложит снизить норму отчисления дивидендов для госбанков, – Рожкова

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявил в ходе презентации отчета о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На будущее нам необходимо каким-то образом вместе с Министерством финансов пересматривать дивидендную политику в отношении государственных банков, поскольку на сегодняшний день … государственные банки 90% прибыли перечисляют в качестве дивидендов", – сказала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, с одной стороны госбанки имеют существую часть неработающих активов, которые сужают их возможности получать прибыль, а с другой стороны – достаточно амбициозные стратегии по развитию.

"Мы понимаем, что, учитывая необходимость создания буферов капитала, такая политика приведет к тому, что если банки будут продолжать реализовывать свою стратегию по наращиванию операций, то им понадобится дополнительный капитал", – подчеркнула Рожкова.

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В отчете о финстабильности указывается, что сегодня госбанки выполняют нормативы капитала лишь с небольшим запасом.

"Сейчас они обязаны перечислить 90% прошлогоднего прибыли на выплату дивидендов, однако Национальный банк убежден, что целесообразнее направить часть прибыли на увеличение капитала для выполнения новых требований в будущем", – отмечено в документе.

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