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18.06.19 20:40

Французский миллиардер выкупит аукционный дом Sotheby's за $3,7 миллиарда

Французский миллиардер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice, достиг соглашения о приобретении одного из крупнейших и старейших аукционных домов мира Sotheby's за $3,7 млрд.

Французский миллиардер выкупит аукционный дом Sotheby's за $3,7 миллиарда

Согласно пресс-релизу Sotheby's, компания будет продана фирме бизнесмена BidFair USA, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По итогам сделки акционеры Sotheby's получат $57 денежными средствами за акцию компании, что на 61% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу, и на 56% больше средней цены за последние 30 сессий.

После завершения сделки, одобренной советом директоров Sotheby's, будет проведен ее делистинг. До этого акции компании торговались на Нью-йоркской фондовой бирже в течение 31 года.

Как отмечается в сообщении, сделке предстоит получить одобрение регуляторов и акционеров Sotheby's, после чего, как ожидается, она будет закрыта в четвертом квартале 2019 года.

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