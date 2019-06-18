Фискальная служба доначислила бизнесу 19 миллиардов налогов

Об этом говорится в сообщении ГФС, передает БизнесЦензор.

В частности, проведено 97 проверок финансовых учреждений с обособленными подразделениями, по результатам которых доначислено 452,8 млн грн.

По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на общую сумму 281,9 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на общую сумму 197,3 млн грн.

Во исполнение постановлений суда (в том числе полученных в прошлом году) проведено 25 документальных проверок, доначислено денежных обязательств на сумму 101,8 млн грн. Кроме того, во исполнение других поручений правоохранительных органов, которые предоставляются при расследовании уголовных производств, проведено 352 документальных проверки и доначислено 279,5 млн грн.

Кроме того, проведено 375 документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственной таможенного дела, доначислено 399 млн грн денежных обязательств.

"В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 19,1 млрд грн, из которых согласовано 6,7 млрд грн (в том числе основного платежа по налогу на прибыль – 1,66 млрд грн, НДС – 2,13 млрд грн)", – сказано в сообщении.

По подсчетам ГФС, вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 5,04 млрд грн: обеспечено поступлений денежными средствами на 1,54 млрд грн, уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 16,79 млрд грн, что упередило неуплату налога в будущем на 3,02 млрд грн, уменьшены остатки отрицательного значения НДС, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего периода на 481 млн грн.

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