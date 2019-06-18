Ryanair планирует перевезти полмиллиона пассажиров между Украиной и Польшей за год

Такую информацию ЦТС предоставили в пресс-службе крупнейшего европейского лоукостера, передает БизнесЦензор.

"Ryanair начал летать в Украину из Польши в зимнем сезоне 2018 года по 8 направлениям, в этом году мы вырастем в целом до 16 маршрутов и перевезем более 500 тыс. клиентов между двумя странами", - проинформировали в авиакомпании.

Накануне, 17 июня, Ryanair начал выполнять полеты в третий украинский городт - в Харьков. Отсюда осуществляются рейсы в польский Краков. С 27 октября из Харькова стартуют рейсы в Познань.

Из Одессы в Польшу лоукостер будет летать по пяти направлениям: в Познань, Краков, Вроцлав, Катовице, Гданьск.

Из Львова авиакомпания уже летает в Краков и Варшаву.

Больше всего рейсов между Украиной и Польшей Ryanair выполняет из столичного аэропорта "Борисполь". Из Киева запущены маршруты по шести направлением и еще одно - анонсировано. Сейчас выполняются рейсы в Быдгощ, Гданьск, Краков, Варшаву, Познань и Вроцлав. С 30 октября будет добавлен рейс в Катовице.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram