Dragon Capital выкупит бизнес американской страховой компании AIG в Украине

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, ранее у DRGN Limited и аффилированных с ней лиц не было акций "АИГ Украина Страховая компания", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании Dragon Capital не прокомментировали возможное приобретение.

Напомним, DRGN Limited уже принадлежит 6,9192% акций СК "Универсальная". DRGN Limited, зарегистрирована на Кипре по тому же адресу, что и Dragon Capital Investments.

Как сообщалось, акционеры ЧАО "АИГ Украина Страховая компания" 30 мая приняли решение о прекращении ее деятельности и аннулировании лицензий в рамках глобальной стратегии AIG.

Нацкомфинуслуг распоряжением от 6 июня 2019 года приняла решение об аннулировании восьми лицензий на добровольные виды страхования выданные "АИГ Украина Страховая компания" по заявлению компании. Однако решение вступает в силу через месяц после его принятия.

По итогам 2018 года "АИГ Украина Страховая компания" сократила активы на 34,2% по сравнению с 2017 годом – до 84,06 млн грн. Год страховщик завершил с чистой прибылью 1,55 млн грн (в 4,9 раза меньше, чем годом ранее). Собственный капитал снизился на 6,4% – до 80,22 млн грн, уставный остался без изменений – 23,461 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность страховщика уменьшилась в 5,3 раза – до 3,47 млн грн. Денежные средства и их эквиваленты возросли на 7,8% – до 80,24 млн грн. Текущие обязательства сократились на 36,6% – до 3,84 млн грн.

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"АИГ Украина Страховая компания" зарегистрирована в 2000 году. Специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования.

По данным НКЦБФР, 99,9775% ее акций принадлежит AIG Mea Holdings Limited (Арабские Эмираты), которая входит в группу AIG – глобальной страховой компании, которая работает в 160 странах и юрисдикциях.

По данным AIG, компания обслуживает более 45 млн клиентов по всему миру. 100% акций AIG находятся в свободном обращении на фондовой бирже NYSE.

Dragon Capital - украинская инвестиционная компания, предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению, управлению активами и прямым инвестициям для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

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