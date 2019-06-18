"Нафтогаз" полностью выплатил кредит Всемирного банка на $500 миллионов

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"В целом с 2014 года "Нафтогаз" своевременно и в полном объеме осуществил погашение кредитной задолженности, гарантированной государством, на сумму уже около $3,2 млрд. Кредитный портфель "Нафтогаза" сократился в 6,6 раз с 2014 года и является рекордно низким. Для нас важно дальнейшее сотрудничество с кредиторами с применением механизма гарантий, который обеспечивает оптимальные условия привлечения средств", – отметил Коболев.

Как сообщалось, ранее Коболев заявлял, что "Нафтогазу" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с запасами в 20 млрд кубометров газа необходимо найти $1 млрд.

Кредитные соглашения на $500 млн, обеспеченные гарантиями Всемирного банка и государственной гарантией, "Нафтогаз" подписал 30 декабря 2016 года. В рамках привлеченного финансирования "Нафтогаз" в течение двух лет закупил около 5 млрд куб. м газа с европейского направления для стабильного обеспечения газом украинских потребителей.

В январе 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" полностью погасил кредитную линию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $300 млн, полностью выполнив свои обязательства в рамках заключенного в октябре 2015 года соглашения.

Ранее управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявлял, что возможность открытия новой подобной кредитной линии зависит от отношений НАК с правительством Украины и дальнейшего прогресса в сфере корпоративного управления.

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