Ситуация с "Приватбанком" является ключевой для стабильности Украины, – Рожкова

"Ключевой вызов для финансовой стабильности – ситуация с ПриватБанком", – сказала она на презентации отчета о финансовой стабильности в Киеве во вторник.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

В тот же день Окружной административный суд города Киева по иску компании Коломойского отменил решение Национального банка от 13 декабря 2016 года №105, которым был определен перечень связанных с "Приватбанком" физических и юридических лиц.

Кроме того, 13 мая Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке", итоги которой стали основанием для признания банка неплатежеспособным и дальнейшей национализации.

Указанные решения были обжалованы.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.