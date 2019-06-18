Украина и Франция обсуждают совместное производство катеров для пограничников, – Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников", – сказал Аваков.

По словам главы МВД, сейчас в Украине отсутствует производство алюминиевых кораблей.

"Легкие и маневренные эти катера будут использоваться пограничниками для мониторинга границы и проведения спецопераций", – сказал Аваков.

Читайте также: Аваков показал французские вертолеты для Нацполиции и спасателей. ФОТО

Как сообщалось, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Напомним, Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны 14 июля 2018 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram