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18.06.19 13:57

"Укрзализныця" планирует восстановить сообщение с Донбассом, – СМИ

Согласно стратегии развития АО "Укрзализныця", утвержденной правительством на 2019-2023 годы, планируется восстановить железнодорожное сообщение с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года.

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Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Согласно тексту стратегии "Укрзализныци", который есть в распоряжении издания, если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Стратегия "Укрзализныци" описывает политику компании на несколько лет вперед - от организации перевозок и обновление парка до уровня зарплат сотрудников и безопасности движения.

Для ее выполнения дополнительно будут разрабатывать множество законов, постановлений и приказов.

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