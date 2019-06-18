Суд Великобритании рассмотрит спор Украины и РФ по облигациям на $3 миллиарда в декабре

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Украина ожидает, что решение, скорее всего, будет вынесено примерно в первой половине 2020 года, хотя в Верховном суде не предусмотрено каких-либо крайних сроков в этом отношении", - говорится в документе.

Согласно ему, Апелляционный суд (Court of Appeal of England and Wales) приостановил основное разбирательство по делу до рассмотрения апелляций в Верховном суде.

Как сообщалось, 17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.

Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.

Украина подала апелляцию, и Апелляционный суд решением от 14 сентября 2018 года постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Обе стороны обжаловали это решение в Верховном суде.