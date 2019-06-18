Зеленский предложит Раде на этой неделе уволить Луценко и Климкина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе найти возможность рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины", - сказал Стефанчук.

По его словам, Зеленский также ожидает скорейшего рассмотрения парламентом законопроектов в сфере работы солнечных электростанций, а также об отсрочке до 1 июля 2020 года введения полномасштабной модели либерализованного рынка электроэнергии.

Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года. После инаугурации Зеленского Луценко заявил, что пока не видит причин для своей отставки, однако готов покинуть свой пост.

6 июня Верховная Рада отказалась голосовать за отставку Климкина.

30 мая Зеленский внес в Верховную Раду проект представления №10346 об увольнении Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Кроме того, в администрации президента Украины сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Члены комитета парламента по иностранным делам 5 июня инициировали еще один проект постановления №10367 об отставке Климкин на основании собственного заявления министра.