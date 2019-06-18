Долги шахтерам "Львовуголя" и "Волыньуголя" будут выплачены в ближайшее время, – Герус

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Уже сегодня на ГП "Львовуголь" зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль – апрель будут полностью погашены", – заявил он.

По словам Геруса, также на контроле находится ситуация на государственном предприятии "Волыньуголь".

Там до 20 июня тоже должна быть полностью погашена задолженность по заработной плате перед 1200 горняками за апрель текущего года, сообщил Герус.