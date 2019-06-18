Немецкие НПЗ начали получать чистую российскую нефть по "Дружбе"

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

PCK Schwedt получает нефть, однако не в том объеме, как до приостановки транзита, сказал представитель MWV со ссылкой на НПЗ.

Он добавил, что НПЗ сможет начать работать на полную мощность через несколько дней, поскольку пропускная способность трубопровода и поставки успешно наращиваются.

Получение нефти НПЗ Leuna также возобновилось, но других подробностей об объемах поставок на завод пока нет, сказал представитель MWV.

Российская трубопроводная монополия Транснефть рассчитывает, что работа нефтепровода "Дружба" после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля, сообщили в пятницу российские СМИ со ссылкой на вице-президента компании Сергея Андронова.

Представитель MWV сказал, что вопрос о том, когда "Дружба" снова заработает на полную мощность, остается открытым, поскольку работы по очистке нефтепровода продолжаются.

Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.