Украина предупреждает ЕС о возможности газового кризиса из-за РФ, – Зеркаль

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, "весьма вероятно", что новое соглашение не будет заключено до 1 января, когда закончится действующее соглашение на транзит газа между Украиной и РФ.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно", - сказала Зеркаль по телефону из Гааги.

"Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - добавила она.

Украина предлагает доступ к своим газовым хранилищам и полагается на финансирование со стороны международных финансовых институтов, чтобы застраховаться от риска сокращения российских поставок газа.

Россия надеется на новое соглашение о транзите и обсудит дату трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Украиной в сентябре, заявил министр энергетики Александр Новак на этой неделе.

Более трети европейского газа поступает из России, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам советских времен.

Украина предложила, чтобы Европейский Союз хранил до 4 миллиардов кубометров газа в своих подземных хранилищах, чтобы гарантировать безопасность поставок для стран Восточной Европы, в значительной степени зависящих от российского газа, заявил оператор украинского трубопровода "Укртрансгаз".

Европейские газовые рынки в настоящее время хорошо обеспечены поставками, а цены газа находятся на самом низком уровне за последние 3 года, но трейдеры внимательно следят за переговорами Украины и РФ.

По словам Зеркаль, прогресс, достигнутый Украиной и Россией с июля прошлого года, позволит сторонам быстро заключить новый контракт. Но российские предложения о продлении старых контрактов "означали бы возврат назад во времени к 2009 году", уточнила Зеркаль.

Также Зеркаль считает, что на такую позицию Украины в переговорах не повлияет смена власти после выборов.

Транзит российского газа через Украину останется жизненно важным для Европы следующей зимой, потому что трубопровод "Северный поток - 2" напрямую из России в Германию под Балтийским морем, вероятно, будет отложен из-за процессов выдачи разрешений в Дании и под угрозой возможных санкций США.

"У нас есть хорошо разработанная основа для дальнейших успешных переговоров", - сказала Зеркаль.

"Новые контракты должны отражать все уроки, извлеченные Украиной и другими европейскими странами в отношении того, что означает транспортировка российского газа", - добавила она.