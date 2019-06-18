БизнесЦензор

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18.06.19 08:13

Украина предупреждает ЕС о возможности газового кризиса из-за РФ, – Зеркаль

Украина предупреждает европейские страны о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне сомнений, что она согласится на новый транзитный договор с Россией до истечения срока действия текущей сделки.

елена,зеркаль

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, "весьма вероятно", что новое соглашение не будет заключено до 1 января, когда закончится действующее соглашение на транзит газа между Украиной и РФ.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно", - сказала Зеркаль по телефону из Гааги.

"Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - добавила она.

Украина предлагает доступ к своим газовым хранилищам и полагается на финансирование со стороны международных финансовых институтов, чтобы застраховаться от риска сокращения российских поставок газа.

Россия надеется на новое соглашение о транзите и обсудит дату трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Украиной в сентябре, заявил министр энергетики Александр Новак на этой неделе.

Более трети европейского газа поступает из России, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам советских времен.

Украина предложила, чтобы Европейский Союз хранил до 4 миллиардов кубометров газа в своих подземных хранилищах, чтобы гарантировать безопасность поставок для стран Восточной Европы, в значительной степени зависящих от российского газа, заявил оператор украинского трубопровода "Укртрансгаз".

Европейские газовые рынки в настоящее время хорошо обеспечены поставками, а цены газа находятся на самом низком уровне за последние 3 года, но трейдеры внимательно следят за переговорами Украины и РФ.

По словам Зеркаль, прогресс, достигнутый Украиной и Россией с июля прошлого года, позволит сторонам быстро заключить новый контракт. Но российские предложения о продлении старых контрактов "означали бы возврат назад во времени к 2009 году", уточнила Зеркаль.

Также Зеркаль считает, что на такую позицию Украины в переговорах не повлияет смена власти после выборов.

Транзит российского газа через Украину останется жизненно важным для Европы следующей зимой, потому что трубопровод "Северный поток - 2" напрямую из России в Германию под Балтийским морем, вероятно, будет отложен из-за процессов выдачи разрешений в Дании и под угрозой возможных санкций США.

"У нас есть хорошо разработанная основа для дальнейших успешных переговоров", - сказала Зеркаль.

"Новые контракты должны отражать все уроки, извлеченные Украиной и другими европейскими странами в отношении того, что означает транспортировка российского газа", - добавила она.

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