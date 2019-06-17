Huawei ожидает потери $30 миллиардов из-за санкций США

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

По словам Жэня, выручка телекоммуникационного гиганта составит около $100 млрд. Ранее компания рассчитывала на получение выручки в размере $125 млрд. При этом основатель Huawei отметил, что в развязавшейся войне между компанией и властями США "никто не выйдет победителем". Что касается самого производителя, то в компании надеются вернуться к положительной динамике доходов к 2021 году.

В середине мая президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, чтобы закрыть американский рынок телекоммуникационных сетей от иностранных компаний, в частности от китайских производителей, в том числе Huawei.

Подписанный президентом США указ запрещает американским компаниям работать с Huawei. В результате сотрудничество с китайским производителем приостановили Microsoft, Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения. Правда, позднее Минторг США временно ослабил запрет, чтобы американские компании смогли приспособиться к сложившейся ситуации.

Китай в качестве ответной меры на давление со стороны США готовится создать национальную систему контроля над технологической безопасностью, призванную защитить ключевые технологии.

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