Китайский гигант недвижимости будет выпускать 1 миллион электромобилей в год

Об этом сообщают Электровести, передает БизнесЦензор.

В течение нескольких лет компания приобретала крупные пакеты акций в стартапах, разрабатывающих электрокары, например, Faraday Future, NEVS и Koenigsegg. Получив доступ к необходимым технологиям, Evergrande приступает к собственному производству.

Как сообщает Electrek, инвестиции пойдут на строительство трех фабрик в городе Гуанчжоу. На одной из них будут собирать электромобили, а две другие займутся производством батарей, двигателей и электронных систем управления.

По плану, в общей сложности заводы Evergrande будут выпускать 1 млн электромобилей и 500 ГВт-ч аккумуляторов в год.

В то же время отмечается, что на сегодняшний день ни один производитель электрокаров не приблизился к выпуску 1 млн машин в год. Планируемые объемы производства аккумуляторов также выглядят завышенными.

Впрочем, Evergrande достаточно богата, так что если ей удастся добиться заявленных целей, это значительно ускорит электрификацию мирового автотранспорта.

Китай уже достиг значительных успехов в декарбонизации транспорта. Значительный вклад в этот прогресс сделал бывший министр науки и образования Вань Ган, уговоривший руководство страны поддержать развитие электромобилей. Теперь, уверен Вань, пришло время водородного транспорта, который дополнит электрокары за пределами городов.

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