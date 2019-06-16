США за последний год участили кибератаки против энергосистемы России, NYT

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Отмечается, что спецслужбы пытаются внедрить программы, с помощью которых могут саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные.

Источники газеты отметили, что с 2012 года США пытаются установить программы по сбору данных с энергосетей РФ, но сейчас стратегия сместилась в стороны размещения вредоносного программного обеспечения изнутри российской системы "с агрессивностью, корой раньше было". Источники добавили, что подобные действия должны стать предупреждением, а в случае серьезного конфликта - служить фундаментом для проведения кибератак. Газета добавила, что сторонники жесткого подхода к России заявляли, "давно было пора предпринять" подобные действия.

"Критический вопрос, который невозможно узнать без доступа к секретным деталям операции, заключается в том, насколько глубоко США внедрились в российскую систему. Только тогда станет ясно, удастся ли погрузить Россию в темноту или ограничить работу ее вооруженных сил. Это вопрос, на который нельзя ответить, пока не будет активирован код", - отмечается в газете.

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ить об этом".