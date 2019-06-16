Великобритания прекратит выбросы парниковых газов к 2050 году

Об этом сообщают Электровести, передает БизнесЦензор.

Предыдущая цель была менее амбициозной - снижение выбросов на 80% к этому же сроку.

При этом законопроект Мэй не содержит конкретных указаний по достижению климатической нейтральности. Возможно, при его исполнении власти будут ориентироваться на недавние рекомендации Комитета по изменению климата, которые включают переход на экологически чистую энергию и электромобили, строительство энергоэффективных зданий, масштабное высаживание деревьев и улавливание CO2.

Аналитики предполагают, что парламент поддержит законопроект. В случае его успешной реализации Великобритания станет первым крупным индустриальным государством, сократившим выбросы до нуля.

Однако в тексте закона есть ряд нюансов.

Например, если через пять лет после его принятия окажется, что экономика Великобритании серьезно страдает от сокращения выбросов, а другие страны не приняли столь же амбициозных мер, правительство вправе отказаться от своих целей. К тому же, Тереза Мэй покидает свой пост и не будет нести ответственности за воплощение плана в жизнь.

В то же время, согласно новым данным климатологов, потепление идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, так что для предотвращения климатической катастрофы всему миру нужно ускорить переход к безуглеродной экономике.

Все большее количество стран поддерживают инициативу сокращения уровня выбросов СО2 и принимают соответствующие меры. Так, Тель-Авив планирует запретить обычные авто с 2025 года, Ирландия собирается ввести запрет на продажу автомобилей с ДВС не зависимо от вида топлива с 2030 года, а Испания - с 2040 года.

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