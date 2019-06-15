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15.06.19 15:01

Гонконг на фоне протестов приостановит рассмотрение закона об экстрадиции в Китай

Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, решение было принято по итогам совещания центральных властей Китая в Шэньчжэне. Сообщается, что чиновники обсуждали положительные и отрицательные стороны приостановки рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.

В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции. Он позволит отправлять в материковый Китай для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений.

Противники законопроекта считают, что это даст властям возможность преследовать общественных активистов, недовольных политикой Пекина. По соглашению "одна страна, две системы" Гонконгу были гарантированы особые права и демократические свободы, в том числе свобода собраний, свобода прессы и независимость судебной системы.

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