Вдоль Русановской набережной в Киеве построят зону отдыха

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие работы планируется осуществить до 31 декабря 2020 года, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается, заказчиком работ определили КП "Плесо", которому поручили получить исходные данные для проектирования, определить генеральную проектную и генеральную подрядную строительную организации для выполнения работ. Также коммунальное предприятие должно обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения, проведения оценки воздействия на окружающую среду.

При заключении договора подряда на работы КП "Плесо" должно обязательно предусмотреть условия по предоставлению подрядной строительной организацией гарантии качества выполнения работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее 10 лет.

Отмечается, что финансирование работ в 2019 году будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных Программой экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020 годы.