Мощность электростанций на возобновляемой энергии в США впервые превысила угольную генерацию

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В 2016 году уголь утратил статус короля энергетической отрасли США в значительной степени из-за так называемого бума сланцевого газа. В Штатах появилось много дешевого природного газа, который использовали в целях получения энергии.

В апреле текущего года общая генерирующая мощность электростанций на базе угля составила 257,48 ГВт. Суммарная установленная мощность возобновляемой электроэнергии, включая солнечный свет, водные потоки, ветер и геотермальную теплоту, достигла 257,53 ГВт.

Таким образом доля мощностей электростанций на базе возобновляемых источников энергии составила 21,56%, тогда как доля угольных электростанций снизилась с 23,04% до 21,55%. Разница незначительная, но важен сам факт, который позволяет предположить, что в ближайшие месяцы этот разрыв увеличится.

В отчете FERC также отмечается, что доля "зеленой" энергии в США ежегодно растет в среднем на 1%, поэтому к 2022 году на нее будет приходиться почти четверть всех имеющихся в Штатах установленных мощностей.

В то же время, по данным Управления по энергетической информации США, с момента своего пика в 2008 году потребление угля в США достигло самого низкого за последние 40 лет уровня.

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