БизнесЦензор

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14.06.19 19:33

Покупка валюты Нацбанком превысила $135 миллионов за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 по 14 июня купил на межбанковском валютном рынке $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).

курс

По данным НБУ, $62,5 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Еще $72,6 млн было куплено по единому курсу (с использованием инструмента matching).

При этом НБУ не продавал валюту.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1,55 млрд, продал – $231,43 млн.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 3 по 7 июня купил на межбанковском валютном рынке $102,7 млн, тогда как неделей ранее он купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, однако продал $43 млн.

Напомним, Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

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