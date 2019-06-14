Соратник Медведчука купил телеканал ZIK Дыминского

Таким образом, Козак теперь является формальным владельцем уже трех новостных каналов: "112 Украина", NewsOne и ZIK, передает БизнесЦензор со ссылкой на 112.ua.

"Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными", – сказал Козак.

При этом новый собственник телеканал добавил, что генеральным продюссером ZIK станет Алексей Семенов, который ранее возглавлял телеканал "Прямой", который связывали с окружением Петра Порошенко. До этого Семенов работал на "112 Украина" и NewsOne.

Как сообщалось, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов.

В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В марте 2018 года из состава собственников канала ZIK формально выбыл скрывающийся за границей Петр Дыминский, а его конечными бенефициарами остались члены его семьи.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 гг. был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока"). Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука.

При этом СМИ нашли у нового руководства телеканала "112 Украина" связи с Виктором Медведчуком еще до объявления Козака его владельцем.

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