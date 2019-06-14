Дефицит внешней торговли товарами в январе-апреле превысил $2 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

В течение января-апреля сальдо торговли товарами ухудшилось на $652 млн по сравнению с январем-апрелем 2018 года (за январь-апрель 2018 года отрицательное сальдо составляло $1,44 млрд).

Экспорт товаров в январе-апреле 2019 года составил $16,36 млрд, при этом он увеличился на 6% по сравнению с январем-апрелем 2018 года.

Импорт товаров в январе-апреле 2019 года составил $18,46 млрд, увеличившись на 9,3%.

В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на $3,46 млрд по сравнению с 2017 годом (за 2017 год отрицательное сальдо составляло $6,34 млрд).

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