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14.06.19 18:17

Дефицит внешней торговли товарами в январе-апреле превысил $2 миллиарда, – Госстат

В январе-апреле 2019 года импорт товаров превысил экспорт на $2,09 млрд.

Дефицит внешней торговли товарами в январе-апреле превысил $2 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

В течение января-апреля сальдо торговли товарами ухудшилось на $652 млн по сравнению с январем-апрелем 2018 года (за январь-апрель 2018 года отрицательное сальдо составляло $1,44 млрд). 

Экспорт товаров в январе-апреле 2019 года составил $16,36 млрд, при этом он увеличился на 6% по сравнению с январем-апрелем 2018 года.

Импорт товаров в январе-апреле 2019 года составил $18,46 млрд, увеличившись на 9,3%.

В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на $3,46 млрд по сравнению с 2017 годом (за 2017 год отрицательное сальдо составляло $6,34 млрд).

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