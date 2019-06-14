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14.06.19 17:57

Евросоюз исключил Доминику из "черного списка" налоговых гаваней

Европейский союз исключил Доминику из "черного списка" налоговых гаваней после того, как страна выполнила необходимые требования.

Евросоюз исключил Доминику из "черного списка" налоговых гаваней

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Доминика выполнила свои обязательства и решила обеспокоенность ЕС относительно автоматического обмена финансовой информацией. В частности, Доминика выполнила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи. Этот шаг гарантирует исключение Доминики из перечня стран, которые не сотрудничают с ЕС", - говорится в сообщении.

В "черном списке" ЕС теперь остаются 11 юрисдикций: Американские Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Маршалловы острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова и Вануату.

ЕС создал "черный список" в 2017 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.

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